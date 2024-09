Malesia: Aumento dei pagamenti speciali per Sabah e Sarawak riconosce i diritti costituzionali

14 Settembre 2024_ Il presidente dell'United Progressive Kinabalu Organisation (UPKO), Datuk Ewon Benedick, ha annunciato un incremento dei pagamenti speciali per Sabah e Sarawak, passando da 300 milioni di RM a 600 milioni di RM, riconoscendo così il diritto del 40% di Sabah. Ewon ha espresso gratitudine al Primo Ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim per questa decisione, sottolineando l'importanza di questo riconoscimento costituzionale. Ha inoltre affermato che ci saranno ulteriori discussioni tra il governo di Sabah e quello federale per affrontare questioni irrisolte legate a questo diritto. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante una visita a Kg. Dabak, in compagnia del Ministro delle Comunicazioni Fahmi Fadzil, come riportato da The Borneo Post. Ewon ha evidenziato che il governo di Sabah ha ufficialmente presentato la sua richiesta il 18 giugno e che ci saranno discussioni a livello di Comitato di Lavoro per l'implementazione dell'Accordo della Malesia del 1963 (MA63).