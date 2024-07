Malesia: Aumento dei problemi di salute mentale tra bambini e adolescenti

2 Luglio 2024_ I problemi di salute mentale tra i bambini e gli adolescenti malesi di età compresa tra 5 e 15 anni sono aumentati al 16,5% nel 2023, rispetto al 7,9% del 2019. Questo incremento è stato rilevato dal National Health Morbidity Survey (NHMS) condotto dal Ministero della Salute malese (KKM). Il Ministro della Salute, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad, ha dichiarato che si tratta di un raddoppio dei casi in soli quattro anni. La dichiarazione è stata fatta in risposta a una domanda del parlamentare indipendente Datuk Dr Zulkaferi Hanapi di Tanjung Karang riguardo ai dati e ai piani d'azione del KKM per affrontare la questione. Lo riporta Berita Harian. Il Ministero della Salute sta lavorando su strategie per migliorare il supporto e le risorse per la salute mentale dei giovani.