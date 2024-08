Malesia: Aumento dei salari per i dirigenti e i professionisti nel settore pubblico

17 Agosto 2024_ In Malesia, i salari per i dirigenti di alto livello sono aumentati del 7%, mentre per i professionisti e i manager l'incremento è...

17 Agosto 2024_ In Malesia, i salari per i dirigenti di alto livello sono aumentati del 7%, mentre per i professionisti e i manager l'incremento è stato del 15%. Le nuove fasce salariali variano da un aumento del 16,8% fino al 42,7%, a seconda del ruolo e della responsabilità. Questa misura è stata adottata per migliorare la competitività e attrarre talenti nel settore pubblico. La notizia è stata riportata da Harian Metro. L'incremento salariale si inserisce in un contesto di riforme economiche volte a garantire una maggiore efficienza e produttività nel governo malese.