Malesia: Aumento del traffico di petrolio RON95 al confine

26 Giugno 2024_ L'introduzione del nuovo sistema di prezzi e sussidi per il diesel in Malesia ha causato un aumento del traffico di veicoli che acquistano petrolio RON95 al confine. Le stazioni di servizio sono affollate da auto, in particolare Proton Waja, che fanno rifornimento ripetutamente prima di tornare nei paesi vicini. Il direttore del Ministero del Commercio Interno e del Costo della Vita del Kelantan, Azman Ismail, ha confermato una riduzione delle vendite di diesel e un aumento delle vendite di petrolio. Tuttavia, non ci sono dati precisi disponibili poiché il nuovo sistema è stato implementato di recente. Harian Metro riporta che sono stati registrati 27 casi di contrabbando di petrolio, con un totale di 4.005 litri sequestrati. Azman ha anche menzionato la difficoltà di monitorare il traffico continuo a causa della mancanza di personale, ma ha proposto l'installazione di telecamere a circuito chiuso per migliorare la sorveglianza.