Malesia: Aumento delle tasse per asili e scuole materne previsto nel 2024

21 Ottobre 2024_ In Malesia, l'aumento del salario minimo a RM1,700 al mese, previsto per il 1° febbraio 2024, comporterà un incremento dei costi per alcuni beni e servizi. Tra questi, si prevede un aumento delle tasse per i servizi di asilo e scuole materne, che potrebbe variare tra il 20 e il 25 percento a livello nazionale. Le associazioni di categoria, come la Persatuan Tadika Islam Malaysia (PERTIM), hanno confermato che circa 1,000 membri si preparano a rivedere le loro tariffe a causa dell'aumento dei costi operativi. Le nuove tariffe dovranno essere approvate dalle autorità educative locali. La fonte di queste informazioni è Berita Harian. Le associazioni coinvolte rappresentano circa 4,500 membri nel settore dell'educazione infantile in Malesia.