Malesia: Aumento dell'inquinamento atmosferico a Penang, autorità avvertono la popolazione

25 Luglio 2024_ A Penang, l'indice di inquinamento atmosferico continua a salire, spingendo il presidente del Comitato per la Gioventù, lo Sport e la Salute, Wei Zisen, a raccomandare ai cittadini di limitare le attività all'aperto e di idratarsi adeguatamente. Fino alle 9 del mattino, l'indice di inquinamento ha raggiunto valori preoccupanti, con aree come Subang Jaya e Bukit Mertajam che hanno registrato punte di 92, 77 e 76 rispettivamente. Wei ha attribuito l'aumento dell'inquinamento a fenomeni di fumi provenienti da incendi in Indonesia e alla mancanza di piogge recenti nella regione. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla salute pubblica, ma al momento non ci sono segnalazioni di un aumento dei casi di malattie respiratorie. La fonte di questa notizia è 光华日报 (Kwong Wah Yit Poh & Penang Sin Poe). Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno sottolineato l'importanza di seguire le indicazioni sanitarie per proteggere la salute dei cittadini.