Malesia: Aumento salariale per i dipendenti pubblici in Sabah

16 Ottobre 2024_ Il Ministro Capo del Sabah, Datuk Seri Panglima Hajiji Noor, ha annunciato che il Gabinetto statale ha approvato un adeguamento salariale per i dipendenti pubblici in due fasi, a partire dal 1° dicembre 2024. Questo adeguamento, che coinvolgerà 21.228 lavoratori del servizio pubblico, prevede un investimento totale di oltre RM103 milioni. Inoltre, il salario minimo per i lavoratori part-time giornalieri sarà fissato a RM1.725 al mese, con un costo aggiuntivo di circa RM46 milioni. Questa iniziativa mira a riconoscere il contributo dei dipendenti pubblici e a sostenere le famiglie di fronte all'aumento del costo della vita, come riportato da The Borneo Post. Il governo del Sabah, situato nella parte orientale della Malesia, sta attuando queste misure per migliorare le condizioni economiche dei suoi cittadini.