Malesia: Autorità finanziarie bloccano offerta di acquisizione di China Trust su Shin Kong

17 Settembre 2024_ La Commissione di Vigilanza Finanziaria della Malesia ha deciso di sospendere la richiesta di acquisizione pubblica da parte di China Trust Financial Holdings su Shin Kong Financial Holdings. La decisione è stata presa a causa di preoccupazioni riguardanti la mancanza di un piano di fusione completo e la gestione inadeguata delle azioni in caso di mancata fusione. Inoltre, la Commissione ha evidenziato che l'offerta non garantisce sufficienti protezioni per gli azionisti di entrambe le società coinvolte. La notizia è stata riportata da 工商時報, sottolineando l'importanza di mantenere la stabilità del mercato finanziario. La Commissione continua a incoraggiare le fusioni tra istituzioni finanziarie per migliorare la competitività e l'efficienza del settore.