Malesia: Avanzamenti nel progetto di stoccaggio delle scorie nucleari

22 Agosto 2024_ Il progetto di stoccaggio delle scorie nucleari in Malesia, avviato nel 2014, ha finalmente ottenuto il via libera per l'inizio dei lavori previsto per il prossimo anno. Dopo anni di ritardi dovuti a questioni di valutazione ambientale, le autorità competenti hanno raggiunto un accordo per procedere. Questo progetto è fondamentale per garantire la sicurezza operativa delle centrali nucleari e per affrontare il problema della gestione dei rifiuti nucleari. La realizzazione del piano contribuirà a migliorare la sicurezza delle centrali e a ridurre l'impatto ambientale delle scorie. La notizia è stata riportata da 中國時報. Il progetto rappresenta un passo significativo per la Malesia nella gestione delle sue risorse energetiche e nella protezione dell'ambiente.