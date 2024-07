Malesia: Avviata la prima fase del Programma di Sviluppo Tamu Desa a Sabah

22 Luglio 2024_ La prima fase del Programma di Sviluppo Tamu Desa a Sabah è in corso e procede secondo il calendario previsto. Il Ministro dello Sviluppo Imprenditoriale e Cooperativo, Datuk Ewon Benedick, ha dichiarato che 36 siti Tamu Desa in 16 distretti dello stato saranno migliorati o costruiti ex novo con un budget di 7 milioni di RM. Di questi, 14 siti saranno situati nel distretto di Kota Belud, con un investimento di 2,95 milioni di RM. Ewon ha fatto queste dichiarazioni durante un briefing presso l'Ufficio Distrettuale di Kota Belud. Utusan Borneo riporta che l'Ufficio Distrettuale è responsabile dell'implementazione del progetto, che dovrebbe essere completato entro l'anno. Il progetto mira a migliorare le condizioni per i piccoli commercianti locali.