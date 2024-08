Malesia: Avvio positivo del sistema di fatturazione elettronica MyInvois

12 Agosto 2024_ Il sistema di fatturazione elettronica MyInvois, implementato dall'Internal Revenue Board (IRB) della Malesia dal 1° agosto 2024, ha ricevuto feedback positivi da parte delle aziende, anche da quelle non obbligate a partecipare. Attualmente, il sistema è obbligatorio solo per le aziende con un fatturato annuale superiore a 100 milioni di ringgit malesi. Nonostante ciò, molte piccole imprese stanno già utilizzando il portale MyInvois, anticipando l'implementazione completa prevista per il 2025. La Vice Ministro delle Finanze, Lin Hui Ying, ha incoraggiato i contribuenti a familiarizzare con il sistema per facilitare l'uso futuro. La notizia è stata riportata da 光华日报. Il sistema di fatturazione elettronica mira a semplificare la gestione fiscale e migliorare la trasparenza nel settore commerciale della Malesia.