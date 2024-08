Malesia: Barisan Nasional vince le elezioni suppletive a Nenggiri

17 Agosto 2024_ Barisan Nasional (BN) ha trionfato nelle elezioni suppletive per il seggio dell'Assemblea Legislativa di Nenggiri, con il candidato Mohd Azmawi Fikri Abdul Ghani che ha ottenuto una vittoria con un margine di 3.352 voti, totalizzando 9.091 voti. Il suo avversario, Mohd Rizwadi Ismail del partito Pas, ha ricevuto 5.739 voti. Questa vittoria consente a BN, che rappresenta il Governo dell'Unità, di riconquistare il seggio di Nenggiri, precedentemente detenuto da Bersatu nelle elezioni statali dell'anno scorso. Le elezioni hanno visto la partecipazione di 20.259 elettori registrati in una sfida diretta tra candidati di BN e Perikatan Nasional (PN). La notizia è riportata da BH. Le elezioni suppletive sono state indette per riempire un seggio vacante e riflettono le dinamiche politiche in corso nel paese.