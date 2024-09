Malesia: Bassa affluenza alle urne nel seggio di Makota, vince la coalizione di governo

29 Settembre 2024_ Le elezioni suppletive nel seggio di Makota in Malesia hanno registrato una bassa affluenza, nonostante la coalizione tra il...

29 Settembre 2024_ Le elezioni suppletive nel seggio di Makota in Malesia hanno registrato una bassa affluenza, nonostante la coalizione tra il Barisan Nasional (BN) e l'Opposizione (PH) abbia ottenuto una vittoria schiacciante. Il segretario del Partito dell'Azione Democratica (DAP), Loke Siew Fook, ha avvertito che il calo del voto tra gli elettori non malesi è un problema serio da affrontare. La vittoria è stata celebrata dal presidente del BN, Ahmad Zahid Hamidi, e dal ministro principale dello stato del Johor, Onn Hafiz Ghazi, con un margine di oltre 20.000 voti. La fonte di questa notizia è 光华日报 (Kwong Wah Yit Poh & Penang Sin Poe). Loke ha sottolineato l'importanza di mantenere l'armonia tra i partiti della coalizione per garantire il successo futuro.