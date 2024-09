Malesia: Bassa affluenza alle urne per le elezioni parziali di Mersing

28 Settembre 2024_ Le elezioni parziali per il seggio di Mersing in Malesia hanno registrato un'affluenza di votanti piuttosto bassa, con un tasso...

28 Settembre 2024_ Le elezioni parziali per il seggio di Mersing in Malesia hanno registrato un'affluenza di votanti piuttosto bassa, con un tasso del 33,97% alle ore 13:00. Il presidente della Commissione Elettorale, Dato' Sri Abdul Ghani Salleh, ha visitato il centro di voto e ha previsto un'affluenza finale del 60%, incoraggiando i cittadini a recarsi alle urne. I candidati in lizza sono il 40enne Safuan da Barisan Nasional e il 61enne Mohamad Haizam da Perikatan Nasional. La Commissione ha allestito 20 centri di voto per oltre 61.000 elettori, con il conteggio dei voti previsto per la serata. La fonte di questa notizia è Sin Chew Daily. Si prevede che le condizioni meteorologiche possano influenzare ulteriormente l'affluenza, con forti piogge previste nella regione.