1 Luglio 2024_ Bottega Penang, situata in Muntri Street nel cuore di George Town, è diventata una meta ambita per gli amanti della cucina italiana. Il ristorante, noto per la sua vasta offerta di piatti italiani autentici, è apprezzato per le sue specialità mensili e l'uso di ingredienti stagionali. La trattoria offre un'esperienza culinaria completa, con un menù che include antipasti, pasta, pizza, carne e dolci, oltre a un'area deli con prodotti importati dall'Italia. La popolarità del locale è evidente nelle prenotazioni spesso esaurite durante le ore di punta e i fine settimana. Lo riporta smartdory.com. Per garantire un posto, è consigliabile prenotare in anticipo. Bottega Penang rappresenta un autentico angolo d'Italia in Malesia, offrendo un'esperienza gastronomica unica e raffinata.