Malesia: Budget 2025 prioritizza lo sviluppo di Sabah e Sarawak

18 Ottobre 2024_ Il Budget 2025 della Malesia prevede ingenti allocazioni per lo sviluppo di Sabah e Sarawak, rispettivamente di RM6,7 miliardi e RM5,9 miliardi, tra le più alte del Paese. Il Primo Ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim ha sottolineato l'importanza di colmare il divario di sviluppo tra gli stati, in particolare per infrastrutture essenziali come strade, elettricità e acqua potabile. Inoltre, il governo intende raddoppiare le sovvenzioni speciali per Sarawak e Sabah a RM600 milioni l'anno prossimo, un aumento significativo rispetto agli importi precedenti. Anwar ha anche annunciato progetti infrastrutturali chiave, tra cui l'espansione degli aeroporti di Tawau e Miri e il Centro Oncologico di Sarawak. La notizia è riportata da Utusan Borneo. Il budget mira a garantire che le promesse fatte nel 1963 con l'Accordo della Malesia vengano rispettate, evidenziando l'impegno del governo per lo sviluppo delle regioni orientali del Paese.