Malesia: Cambiamento dei giorni festivi ufficiali in Johor per attrarre investimenti stranieri

07 Ottobre 2024_ A partire dal 1° gennaio 2025, il Johor cambierà i suoi giorni festivi ufficiali da venerdì e sabato a sabato e domenica. Questa modifica, annunciata dal reggente di Johor, Tunku Ismail, è stata progettata per attrarre maggiori investimenti stranieri, dato che il Johor ha contribuito significativamente all'economia nazionale, con un commercio totale di 753 miliardi di ringgit nel 2023. Il vice ministro delle Comunicazioni, Teo Nie Ching, ha espresso gratitudine per l'annuncio e ha sottolineato l'importanza di un periodo di transizione per garantire una corretta attuazione della nuova normativa. La fonte di questa notizia è Kwong Wah Yit Poh. Il Johor è uno stato della Malesia situato nella parte meridionale della penisola malese, noto per la sua economia dinamica e la sua posizione strategica vicino a Singapore.