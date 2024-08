Malesia: Campari lancia la competizione Red Hands Asia 2024 con finale a Milano

14 Agosto 2024_ Campari ha annunciato il ritorno della competizione Campari Red Hands Asia 2024, un evento che riunisce i migliori bartender dell'Asia per trovare il prossimo campione. La competizione, che si svolgerà in tre fasi, culminerà con la finale a Milano, Italia, il luogo d'origine del famoso aperitivo. In Malesia, 15 team di bar rinomati parteciperanno, offrendo cocktail esclusivi fino al 29 agosto, mentre il gran finale è previsto per il 18 settembre, coincidente con la Negroni Week 2024. La notizia è riportata da edisiviral.com. Questo evento non solo celebra la cultura del bartending, ma sottolinea anche l'importanza di Milano come capitale mondiale della mixology.