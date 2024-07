Malesia: Celebrazione del 78° anniversario della Vespa a Kuala Lumpur

8 Luglio 2024_ Quasi 2.000 proprietari di scooter Vespa si sono riuniti a Kuala Lumpur per celebrare il 78° anniversario del celebre marchio italiano. L'evento, denominato 'Hari Vespa 2024', ha visto una parata di Vespa che ha trasformato le strade della città in un mare di colori. I partecipanti hanno potuto esplorare un museo dedicato alla Vespa, con modelli storici e contemporanei, e partecipare a varie attività e giochi. La manifestazione ha attirato circa 5.000 visitatori, come riportato da roadstarmag.com. Tra gli ospiti speciali, Simone Niccolai, Direttore Generale di Piaggio Asia Pacifico, ha sottolineato l'importanza della Vespa come simbolo di stile e innovazione italiana.