Malesia: Celebrazione del 78° anniversario della Vespa a Kuala Lumpur

14 Luglio 2024_ In occasione del 78° anniversario della Vespa, si è tenuto l'evento Hari Vespa Malaysia 2024 a The Landing, KL, Sungai Besi, con la partecipazione di oltre 2.000 proprietari del celebre scooter italiano. L'evento, giunto alla sua terza edizione, ha visto la presenza di Vespa di vari modelli, dai classici ai moderni, con proprietari provenienti da tutta la Penisola Malese. Particolarmente apprezzata è stata la parata che ha attraversato Kuala Lumpur, toccando luoghi iconici come Dataran Merdeka e il Bangunan Sultan Abdul Samad. L'evento ha anche ospitato una mostra di modelli Vespa, tra cui la Vespa Sprint e la Primavera 2024, e numerose attività collaterali. Lo riporta hmetro.com.my. Tra gli ospiti speciali, Simone Niccolai, Direttore Generale di Piaggio Asia Pacifico, ha partecipato all'evento, sottolineando il legame tra Italia e Malesia nella celebrazione di questo iconico scooter.