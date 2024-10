08 Ottobre 2024_ La Malesia celebra il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche con la Cina con la visita della nave da guerra cinese 83, che ha attraccato a Penang. Durante l'evento, il presidente della Penang Chinese Chamber of Commerce, Tan Sri Tan Koon Hai, ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra i due paesi nel settore della difesa e della sicurezza. La visita ha attratto oltre 700 visitatori, che hanno atteso in fila per salire a bordo della nave, dimostrando l'interesse della comunità locale. La fonte di questa notizia è Kwong Wah Yit Poh. La visita della nave cinese rappresenta un'opportunità per rafforzare ulteriormente i legami culturali e commerciali tra Malesia e Cina.