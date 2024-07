Malesia: Cena informale tra il Capo Ministro di Sabah e i parlamentari

16 Luglio 2024_ Il Capo Ministro di Sabah, Datuk Seri Panglima Hajiji Haji Noor, ha organizzato una cena informale per i parlamentari e i senatori di Sabah a Kuala Lumpur. L'evento si è tenuto presso il Suria KLCC e ha avuto lo scopo di discutere le questioni attuali. Hajiji si trova a Kuala Lumpur per partecipare alla riunione dei Ministri e dei Capi Ministri che inizia oggi. La cena ha offerto un'opportunità per un dialogo aperto e informale tra i rappresentanti di Sabah. Lo riporta Utusan Borneo. L'incontro è stato un'occasione per rafforzare la collaborazione e affrontare le sfide comuni.