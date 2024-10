Malesia: Chef Enzo porta la cucina italiana autentica a IL Forno nel cuore di Kuala Lumpur

24 Ottobre 2024_ Chef Vincenzo Carbone, noto come chef Enzo, sta per inaugurare IL Forno, una trattoria italiana tradizionale, presso l'Hyatt Centric...

24 Ottobre 2024_ Chef Vincenzo Carbone, noto come chef Enzo, sta per inaugurare IL Forno, una trattoria italiana tradizionale, presso l'Hyatt Centric City Centre di Kuala Lumpur. Con oltre 30 anni di esperienza culinaria a livello globale, chef Enzo combina la tradizione italiana con influenze internazionali, promettendo un'esperienza gastronomica unica. La sua passione per la cucina, ispirata dalla sua famiglia italiana, si riflette nei piatti che presenterà, tra cui pasta fatta a mano e pizze napoletane. La notizia è riportata da firstclasse.com.my. IL Forno si propone di diventare un punto di riferimento per la cucina italiana in Malesia, attirando sia i locali che i turisti internazionali.