Malesia: Collaborazione economica tra Indonesia e Malesia nel settore della pesca

10 Ottobre 2024_ L'economia di confine tra Indonesia e Malesia è destinata a crescere grazie a un nuovo accordo di cooperazione nel settore della pesca. Un Memorandum of Understanding (MoU) è stato firmato tra l'Associazione degli Imprenditori della Pesca di Tawau (PUPT) e l'Associazione dei Pescatori di Tarakan (HNSI) durante il Trade Expo Indonesia. L'accordo prevede l'acquisto di prodotti ittici per un valore di 49 milioni di dollari USA, con l'obiettivo di rendere il commercio più sistematico e di affrontare problemi come la pesca illegale. La cerimonia è stata presieduta da funzionari di alto livello, tra cui il Console Generale dell'Indonesia a Tawau, Aris Heru Utomo, e il Sottosegretario del Governo di Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, come riportato da Utusan Borneo. Questo accordo non solo promuove il commercio, ma mira anche a rafforzare le relazioni diplomatiche tra i due paesi e a creare opportunità economiche per i pescatori locali.