Malesia: Collaborazione per la mappatura delle infrastrutture sotterranee a Kuala Lumpur

24 Agosto 2024_ Il Ministro delle Comunicazioni Fahmi Fadzil ha sottolineato l'importanza della mappatura delle infrastrutture sotterranee per prevenire incidenti durante i progetti di sviluppo a Kuala Lumpur. Ha esortato il Comune di Kuala Lumpur (DBKL) e le aziende di servizi a collaborare per garantire una mappatura accurata, poiché molte volte le tubazioni e i cavi elettrici non sono correttamente indicati. Questo appello è stato fatto dopo che un incidente ha coinvolto una donna che è caduta in una voragine profonda otto metri a causa di un cedimento del terreno. La fonte di questa notizia è theedgemalaysia.com. Il sindaco di Kuala Lumpur, Datuk Dr Seri Maimunah Mohd Sharif, ha annunciato che si terrà un incontro con le agenzie competenti per discutere la mappatura delle infrastrutture sotterranee e prevenire futuri incidenti.