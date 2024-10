Malesia: Collaborazione tra Indonesia, Singapore e Malesia per la sicurezza marittima

25 Ottobre 2024_ Indonesia, Singapore e Malesia stanno rafforzando la loro cooperazione per migliorare la sicurezza marittima nello Stretto di Malacca e nello Stretto di Singapore. Questa collaborazione avviene attraverso il forum del Gruppo Tecnico Tripartito (TTEG), istituito nel 1975, che si impegna a garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marittimo. Durante un incontro tenutosi a Bali, Indonesia, sono stati presentati vari progetti volti a migliorare la sicurezza della navigazione e a gestire il traffico navale. Le iniziative includono linee guida per i rifugi delle navi in difficoltà e procedure operative standard per l'uso di strumenti di navigazione virtuali. La notizia è stata riportata da The Borneo Post. Questo incontro rappresenta un passo significativo per garantire la sicurezza marittima in una delle rotte commerciali più trafficate al mondo.