Malesia: Condanna del governo per l'omicidio di Ismail Haniyeh

31 Luglio 2024_ Il governo malese ha espresso una ferma condanna per l'omicidio del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuto a Tehran, Iran. Durante una riunione del Jemaah Menteri, il portavoce del governo Fahmi Fadzil ha sottolineato la necessità di un'indagine immediata per portare i responsabili di fronte alla giustizia. Inoltre, il governo ha espresso solidarietà al popolo palestinese e ha inviato le sue condoglianze alla famiglia di Haniyeh, ex Primo Ministro palestinese. La notizia è stata riportata da Berita Harian.