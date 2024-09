Malesia: Condanna di Kuala Lumpur per le azioni di Israele dopo la morte di Hassan Nasrallah

29 Settembre 2024_ La Malesia ha espresso una forte condanna nei confronti di Israele, accusato di non rispettare le decisioni della comunità internazionale dopo l'uccisione del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Il Ministro degli Esteri, Datuk Seri Mohamad Hasan, ha descritto le azioni israeliane come barbariche e arroganti, sottolineando la necessità di imporre sanzioni sulle armi per fermare la violenza contro i civili. Durante il suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha esortato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU a prendere misure immediate per garantire la responsabilità per le violazioni del diritto internazionale. La fonte di questa notizia è Harian Metro. Hassan Nasrallah è il Segretario Generale di Hezbollah, un gruppo militante libanese, e la sua morte è stata annunciata in seguito a un attacco aereo israeliano nei pressi di Beirut.