Malesia: Condannati a vita 17 membri di un gruppo militante legato all'ISIS per rapimenti

21 Ottobre 2024_ Diciassette membri di un gruppo militante legato all'ISIS sono stati condannati all'ergastolo per il rapimento di cittadini stranieri e filippini in Malesia avvenuto quasi 25 anni fa. Nel 2000, il gruppo estremista islamico Abu Sayyaf rapì 21 persone da un resort sull'isola malese di Sipadan, tenendole in cattività per mesi. I rapiti, provenienti da diverse nazioni, furono rilasciati solo dopo il pagamento di un riscatto di milioni di dollari. La condanna è stata emessa il 16 ottobre e i colpevoli dovranno anche risarcire le vittime. La notizia è stata riportata da Sin Chew Daily. Abu Sayyaf è un gruppo militante filippino noto per le sue attività di rapimento e terrorismo nella regione.