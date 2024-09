Malesia: Conflitto tra leader politici per le elezioni in Johor

15 Settembre 2024_ Un acceso scontro tra leader politici è emerso in Malesia in vista delle elezioni statali di Johor, con il leader della gioventù del Barisan Nasional, Dato' Mohamad Akmal, che ha lanciato insulti contro la deputata DAP, Khoo Soo Chee. Akmal ha provocato ulteriormente la situazione suggerendo che il governo dovrebbe preparare un'etichetta "non halal" da attaccare sulla fronte di Khoo. In risposta, Khoo ha inviato una lettera legale ad Akmal e ha richiesto un'indagine alla polizia. Questo episodio segna il primo grave conflitto tra i leader dei due schieramenti politici da quando hanno formato un governo di coalizione. La fonte di questa notizia è 光华日报 (Kwong Wah Yit Poh & Penang Sin Poe). La tensione tra i partiti politici in Malesia continua a crescere, con preoccupazioni per l'impatto che tali conflitti potrebbero avere sulla partecipazione degli elettori non musulmani.