Malesia: Controversia su Penang e Kedah, il governo di Penang rivendica la sua indipendenza

25 Luglio 2024_ Il Ministro di Kedah, Muhammad Sanusi, ha dichiarato di aver raccolto circa 20.000 documenti storici per dimostrare che Penang appartiene a Kedah, ma il Capo Ministro di Penang, Chow Kon Yeow, ha ribattuto che Penang è ormai uno stato indipendente. Chow ha sottolineato che non è necessario cercare prove storiche per un fatto già riconosciuto, affermando che Penang ha un proprio status garantito dalla Costituzione federale. La disputa storica tra Kedah e Penang risale a secoli fa, ma la posizione attuale di Penang come stato autonomo è ben consolidata. La notizia è stata riportata dal giornale 光华日报 (Kwong Wah Yit Poh & Penang Sin Poe), evidenziando le tensioni politiche locali. La questione potrebbe influenzare le relazioni tra i due stati e il governo federale malese.