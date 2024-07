Malesia: Corea del Nord condanna esercitazioni militari congiunte di Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti

30 Giugno 2024_ La Corea del Nord ha denunciato domenica le esercitazioni militari congiunte di Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti, definendole una 'versione asiatica della NATO' e avvertendo di 'conseguenze fatali'. Le esercitazioni, denominate 'Freedom Edge', si sono concluse sabato e hanno coinvolto difese missilistiche e aeree, guerra antisommergibile e addestramento alla difesa cibernetica. I leader di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone avevano concordato in un vertice trilaterale lo scorso anno di condurre esercitazioni annuali per mostrare unità di fronte alle minacce nucleari della Corea del Nord e all'influenza crescente della Cina nella regione. Pyongyang ha sempre criticato tali esercitazioni congiunte come prove generali per un'invasione. Lo riporta The Borneo Post. La Corea del Nord ha inoltre espresso preoccupazione per il rafforzamento delle relazioni militari tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud.