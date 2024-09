Malesia: Corratec e VF Group Bardiani, le squadre italiane pronte per il LTdL 2024

18 Settembre 2024_ Le squadre italiane Corratec e VF Group Bardiani si preparano per il Tour de Langkawi (LTdL) 2024, con ciclisti di talento come Jakub Mareczko e David Gabburo. Mareczko, vincitore di otto tappe al Tour of Hainan, guiderà la squadra Corratec, mentre Gabburo e i suoi compagni di squadra sostituiranno alcuni atleti nel team Bardiani. Entrambe le squadre sono pronte a competere in un evento che si svolgerà in condizioni climatiche variabili, affrontando un percorso di 1.190 chilometri. La notizia, riportata da stadiumastro.com, evidenzia l'importanza della partecipazione italiana in questo prestigioso evento ciclistico malese, che si svolgerà per la prima volta in alcune nuove località come Miri e Bintulu.