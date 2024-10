Malesia: Cresce il debito tra i giovani malaysiani sotto i 30 anni

02 Ottobre 2024_ Un rapporto dell'Agenzia di Consulenza Creditizia e Gestione del Debito rivela che 53.000 malaysiani di età inferiore ai 30 anni hanno accumulato debiti per un totale di 1,9 miliardi di RM. Questo dato mette in evidenza una crescente preoccupazione per la gestione finanziaria tra i giovani nel Paese. La situazione solleva interrogativi sulla necessità di programmi di educazione finanziaria e supporto per i giovani malaysiani. La fonte di questa informazione è il New Straits Times. L'Agenzia di Consulenza Creditizia e Gestione del Debito è un ente governativo malaysiano che si occupa di fornire assistenza e consulenza a chi ha difficoltà nella gestione dei debiti.