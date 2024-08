28 Agosto 2024_ La Malesia ha recentemente accolto 121 palestinesi, tra cui 41 feriti, suscitando critiche da parte di alcuni cittadini che ritengono che il governo dovrebbe concentrarsi su questioni interne. Nonostante la storica tradizione del paese nell'offrire rifugio a rifugiati, i detrattori chiedono al Primo Ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim di dare priorità a problemi come l'istruzione e la sanità. Tuttavia, il governo ha avviato riforme significative in vari settori, dimostrando un impegno verso il miglioramento della situazione economica e sociale. La notizia è riportata da malaymail.com. La Malesia, nota per la sua diversità culturale, ha storicamente sostenuto i diritti dei rifugiati, ma deve affrontare anche le sfide interne legate alla governance e alla corruzione.