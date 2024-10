Malesia: Culina KL porta l'eccellenza gastronomica italiana a Kuala Lumpur

21 Ottobre 2024_ Culina KL, un nuovo mercato gourmet a Kuala Lumpur, celebra il suo 30° anniversario con un'esperienza culinaria che unisce retail e ristorazione. Il mercato, progettato dall'architetto italiano Paola Navone, offre prodotti freschi e ingredienti esclusivi, tra cui farine importate dall'Italia per la sua panetteria. I visitatori possono anche gustare piatti preparati con ingredienti freschi al bistro, che si concentra su specialità europee. La notizia è riportata da grazia.my, evidenziando l'influenza italiana nella gastronomia malese. Culina KL si trova presso Shoppes at Four Seasons Place, un luogo che promette di diventare un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo.