Malesia: Dahlia Rizal sorprende il marito con una Ducati Scrambler per il suo compleanno

09 Novembre 2024_ La giovane influencer malese Dahlia Rizal ha fatto una sorpresa al marito Imran Aqil, regalando una moto Ducati Scrambler in occasione del suo 24° compleanno. Questo gesto speciale è stato motivato dalla vendita della precedente moto di Imran, che ha dovuto cedere per motivi personali. Dahlia, che ha espresso la sua gioia per poter condividere questo momento con il marito, ha anche ringraziato il suo zio per l'aiuto nell'acquisto del regalo. La notizia, che mette in risalto un marchio italiano di prestigio come Ducati, è stata riportata da hibglam.com.my. La coppia, sposata da un anno, è considerata un esempio per i giovani malaysiani nel bilanciare carriera e vita familiare.