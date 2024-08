Malesia: Damiani apre la sua prima boutique a Kuala Lumpur per celebrare un secolo di eleganza italiana

26 Agosto 2024_ Damiani, prestigioso marchio di gioielleria italiano, ha inaugurato la sua prima boutique a Kuala Lumpur, presso SEIBU, The Exchange TRX, segnando un'importante espansione nel mercato malese. L'apertura ha presentato una collezione centenaria di 100 opere d'arte, realizzate con pietre preziose uniche, che celebrano l'eccellenza dell'artigianato italiano. Durante l'evento, sono stati esposti 15 capolavori speciali provenienti da Valenza, Italia, offrendo ai locali un'opportunità unica di apprezzare la maestria di Damiani. La notizia è stata riportata da lifestyleasia.com, evidenziando l'impegno del marchio nel portare la sua eredità culturale in un mercato in crescita come quello della Malesia. La boutique rappresenta non solo un traguardo commerciale, ma anche un ponte culturale tra Italia e Malesia, promuovendo l'arte e la bellezza del design italiano.