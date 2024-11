Malesia: Decisione sul progetto della Pan Borneo Highway affidata al Ministero delle Finanze

09 Novembre 2024_ Il Ministro dei Lavori Dato Sri Alexander Nanta Linggi ha dichiarato che la decisione finale riguardo all'assegnazione del progetto della Pan Borneo Highway (LPB) Fase 1B in Sabah spetta esclusivamente al Ministero delle Finanze, e non al Ministero dei Lavori o al Dipartimento dei Lavori Pubblici (JKR) di Sarawak. Questa affermazione chiarisce le competenze e le responsabilità relative alla gestione del progetto infrastrutturale, che è di grande importanza per lo sviluppo della regione. La Pan Borneo Highway è un'importante arteria stradale che collega diverse aree della Malesia, contribuendo a migliorare la mobilità e l'economia locale. La notizia è stata riportata da The Sunday Post. Il progetto è atteso con interesse, poiché rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture nel Paese.