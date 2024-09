Malesia: Decisione sull'obbligo del certificato halal rimandata al Majlis Raja-Raja

12 Settembre 2024_ In Malesia, la questione dell'obbligo di utilizzare certificati halal nei locali di ristorazione sarà decisa dal Majlis Raja-Raja...

12 Settembre 2024_ In Malesia, la questione dell'obbligo di utilizzare certificati halal nei locali di ristorazione sarà decisa dal Majlis Raja-Raja (MRR), l'organo consultivo dei monarchi malaysiani. Il Vice Primo Ministro, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, ha dichiarato che la questione è di competenza del MRR e che qualsiasi decisione seguirà un'adeguata ricerca. Inoltre, il processo di approvazione per i certificati halal è stato notevolmente accelerato, passando da nove mesi a soli 15 giorni lavorativi. La notizia è stata riportata da Berita Harian, evidenziando l'importanza di un dialogo aperto tra le autorità e i richiedenti. Il Majlis Halal Negara e il Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) sono le entità responsabili della certificazione halal in Malesia, un paese con una significativa popolazione musulmana.