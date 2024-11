Malesia: Ducati celebra il centenario con un focus sulla sua storia e il mercato malese

11 Novembre 2024_ Ducati, il celebre marchio motociclistico italiano, si prepara a festeggiare il suo centenario nel 2026, un traguardo significativo per l'azienda. Durante il Gran Premio di Malesia 2024, Francesco Milicia, Direttore Vendite Globali, ha sottolineato l'importanza della storia di Ducati, che è parte integrante del suo valore. Milicia ha anche evidenziato il forte supporto dei Ducatisti in Malesia, dove modelli come la Panigale e la Multistrada sono molto apprezzati. La dedizione del team Ducati in Malesia, guidato da Dennis Michael, ha contribuito a rafforzare il legame con i motociclisti locali. La notizia è riportata da paultan.org. Ducati continua a rappresentare un marchio premium, simbolo di aspirazione per molti motociclisti malaysiani.