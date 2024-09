Malesia: Ducati riapre il suo showroom a Johor dopo 10 anni

09 Settembre 2024_ Ducati Malaysia ha inaugurato un nuovo showroom a Johor, offrendo un'esperienza di acquisto premium per gli appassionati di...

09 Settembre 2024_ Ducati Malaysia ha inaugurato un nuovo showroom a Johor, offrendo un'esperienza di acquisto premium per gli appassionati di motociclette nel sud della Malesia. L'evento ha visto la partecipazione di Marco Biondi, Vicepresidente Vendite e Marketing di Ducati Asia Pacific, e di Hafizh Syahrin, pilota del team JDT Racing. Questo showroom, del valore di RM3.5 milioni, segna il ritorno di Ducati a Johor dopo un decennio, rinvigorendo la comunità Ducatisti locale. Con l'obiettivo di vendere 30 unità entro la fine del 2024 e 100 nel 2025, Ducati continua a espandere la sua presenza in Malesia, come riportato da careta.my. Il nuovo centro, progettato su tre piani, offre un'ampia gamma di motociclette e accessori, riflettendo l'eleganza e la qualità del marchio italiano.