Malesia: Economisti chiedono aumento del salario minimo a RM2,000

14 Settembre 2024_ Economisti in Malesia hanno proposto un aumento del salario minimo a RM2,000 al mese, sostenendo che l'attuale cifra di RM1,500 non è sufficiente a coprire il costo della vita. Questa proposta supera il suggerimento del Ministero delle Risorse Umane, che prevede un incremento a RM1,700 nel prossimo Bilancio 2025. Il Ministro delle Risorse Umane, Steven Sim, ha annunciato che la proposta per il nuovo salario minimo sarà presentata al Gabinetto a settembre. Secondo il portale cinese Nanyang Siang Pau, l'aumento proposto dal ministero rappresenterebbe un incremento del 13,3% rispetto all'attuale salario. La notizia è stata riportata dal New Straits Times. L'aumento del salario minimo è un tema cruciale in Malesia, dove il costo della vita è in costante aumento.