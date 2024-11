Malesia: Elezioni interne di BERSATU confermano i leader

04 Novembre 2024_ Datuk Seri Dr Ronald Kiandee e Datuk Dr Radzi Jidin sono stati riconfermati come Vice Presidenti del partito BERSATU, mentre Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ha ottenuto un nuovo incarico, precedentemente ricoperto come Vice Presidente. I tre leader hanno superato tre candidati avversari, tra cui A'ziss Zainal Abiddin, Datuk Razali Idris e Mohd Rafiq bin Abdullah. La notizia è stata annunciata dal Presidente della Commissione Elettorale del partito, Datuk Seri Abdul Azim Mohd Zabidi, presso la sede di BERSATU. La conferma dei leader è un passo significativo per il partito, che gioca un ruolo importante nella politica malese. Berita Harian riporta che ulteriori dettagli sulle elezioni saranno forniti in seguito.