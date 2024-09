Malesia: Elisabetta Franchi porta il lusso italiano a Kuala Lumpur

25 Settembre 2024_ Il marchio di moda italiano Elisabetta Franchi, fondato dalla designer bolognese, sta conquistando il mercato malese grazie alla sua eleganza e qualità. Con un fatturato di 170 milioni di euro nel 2023, il brand è ora rappresentato in circa 80 paesi e ha aperto un negozio a Pavilion KL, attirando l'attenzione delle donne malaysiane. La presidente del gruppo di moda locale Melium, Datuk Seri Farah Khan, ha sottolineato come il marchio rispecchi i valori delle clienti malaysiane, offrendo capi di alta moda accessibili per ogni occasione. La notizia è stata riportata da optionstheedge.com, evidenziando l'importanza della moda italiana nel panorama internazionale. Elisabetta Franchi si propone di diventare un nome di riferimento nel guardaroba delle donne più stilose della Malesia.