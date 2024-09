Malesia: Estensione del periodo di esenzione dal visto per i turisti malesi in Cina

08 Settembre 2024_ Il governo malese sta discutendo l'estensione del periodo di esenzione dal visto per i turisti malesi in Cina, portandolo da 15 a...

08 Settembre 2024_ Il governo malese sta discutendo l'estensione del periodo di esenzione dal visto per i turisti malesi in Cina, portandolo da 15 a 30 giorni. Durante la visita di lavoro del Vice Primo Ministro Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi in Cina, si prevede di trattare anche l'estensione della scadenza dell'esenzione dal visto fino al 31 dicembre 2026. Queste questioni saranno sollevate durante un incontro con il Consigliere di Stato cinese e Ministro della Pubblica Sicurezza Wang Xiaohong. La visita di Ahmad Zahid in Cina è parte del Forum di Cooperazione sulla Sicurezza Pubblica Globale, che si tiene a Lianyungang, Jiangsu. La notizia è riportata da thesun.my. La cooperazione tra Malesia e Cina si concentra anche sulla lotta contro il crimine transfrontaliero, evidenziando l'importanza della collaborazione tra le forze di polizia dei due paesi.