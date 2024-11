31 Ottobre 2024_ L'ex ministro della salute, Khairy Jamaluddin, ha rivelato che durante il mandato di Najib Razak come primo ministro, aveva suggerito di intraprendere azioni contro Jho Low, uomo d'affari malese e latitante internazionale, ricercato dalle autorità in relazione allo scandalo 1Malaysia Development Berhad, ma la proposta fu rifiutata. Khairy ha affermato che questa decisione ha impedito a Najib di riconoscere di essere stato ingannato, come recentemente dichiarato in un suo mea culpa. Inoltre, ha sottolineato che Najib aveva ordinato ai membri del governo di non discutere più della controversa 1MDB, un fondo sovrano malese coinvolto in uno dei più grandi scandali di corruzione al mondo. Khairy ha messo in dubbio la credibilità delle scuse di Najib, evidenziando che le sue azioni non sembrano quelle di una persona realmente ingannata. La notizia è stata riportata da 光华日报, un'importante testata giornalistica malese. La questione di 1MDB ha avuto un impatto significativo sulla politica e sull'economia della Malesia, portando a indagini internazionali e a un cambiamento di governo.