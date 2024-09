Malesia: Fadillah Yusof rivela il contenuto del MoU per i parlamentari dell'opposizione

17 Settembre 2024_ Il Vice Primo Ministro della Malesia, Datuk Seri Fadillah Yusof, ha reso pubblico il contenuto di un memorandum d'intesa (MoU) riguardante i parlamentari dell'opposizione, dopo che il loro leader, Datuk Seri Hamzah Zainudin, lo ha rifiutato. Fadillah ha dichiarato che la sua azione mira a dimostrare la trasparenza del governo MADANI e a promuovere un ambiente di cooperazione per il recupero economico. Il MoU stabilisce le responsabilità dei parlamentari dell'opposizione e del governo, sottolineando l'importanza della loro funzione di controllo e bilanciamento. La rivelazione del MoU permette ai cittadini di valutare le affermazioni del leader dell'opposizione come infondate, secondo quanto riportato da Berita Harian. Il memorandum, che rimarrà in vigore fino al 19 dicembre 2027, è un passo significativo per rafforzare la democrazia parlamentare in Malesia.