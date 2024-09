Malesia: Ferrari sfida un marchio di bevande energetiche per violazione di trademark

05 Settembre 2024_ Ferrari S.p.A, il noto produttore italiano di supercar, ha avviato una causa contro la società malese Sunrise-Mark Sdn Bhd per...

05 Settembre 2024_ Ferrari S.p.A, il noto produttore italiano di supercar, ha avviato una causa contro la società malese Sunrise-Mark Sdn Bhd per presunta violazione del marchio riguardante il logo di una bevanda energetica. La controversia è emersa dopo che Ferrari ha contestato l'applicazione di Sunrise-Mark per il marchio "Wee Power", che presenta un logo simile al famoso cavallino rampante dell'azienda italiana. Nonostante le obiezioni di Ferrari, il Registratore dei Marchi malese ha dato ragione a Sunrise-Mark, spingendo Ferrari a presentare ricorso presso l'Alta Corte di Kuala Lumpur. La questione, che coinvolge un marchio iconico italiano, ha attirato l'attenzione internazionale, come riportato da scoop.my. La causa sottolinea l'importanza della protezione dei marchi e la reputazione globale di Ferrari, simbolo di lusso e prestazioni nel settore automobilistico.