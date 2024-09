Malesia: Festeggiamenti per la Giornata Nazionale 2024 a Putrajaya

31 Agosto 2024_ I malaysiani si sono radunati a Dataran Putrajaya fin dalla mezzanotte per assicurarsi i migliori posti per la parata della Giornata...

31 Agosto 2024_ I malaysiani si sono radunati a Dataran Putrajaya fin dalla mezzanotte per assicurarsi i migliori posti per la parata della Giornata Nazionale 2024. Con un tema che celebra l'unità e l'indipendenza, l'evento prevede la partecipazione di circa 17.000 persone, tra cui 57 contingenti e 25 bande musicali. Nonostante le difficoltà di traffico, l'entusiasmo della folla è rimasto alto, con molti che hanno approfittato del tempo per gustare cibo locale e godere dell'atmosfera festiva. La celebrazione ufficiale è iniziata alle 7 del mattino, con fuochi d'artificio e cori di 'Merdeka' che hanno accompagnato la vigilia. La notizia è riportata da nst.com.my. Putrajaya, centro amministrativo della Malesia, ha ospitato la Giornata Nazionale per la sesta volta, un evento che unisce i cittadini in un momento di orgoglio nazionale.